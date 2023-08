Test delle 5 porte | scegline una e scopri gli aspetti misteriosi del tuo carattere

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 12 agosto 2023) Lo avresti mai detto che le scelte che fai tradisconodel tuo? Mettiti subito alla prova col! Quante volte ci siamo trovati di fronte a una scelta? Quante volte abbiamo valutato tutti i pro e i contro prima di prendere una decisione? O ancora quante volte abbiamo suggerito noi al protagonista del nostro film preferito cosa fare per evitare l’inevitabile? In tutte queste scelte possiamo dire come si nascondano metaforicamenteda aprire. Quale porta apriresti? – Grantennistoscana.itIn una sorta di “Squid Game” con noi stessi, ogni giorno decidiamo la porta che fa per noi assumendoci tutti i rischi del caso. Ma non è sempre semplice fare una scelta, soprattutto se questa si rivela sbagliata e ...