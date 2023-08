... il Paris Saint - Germain (atteso intanto dal debutto in campionato al 'Parco dei Principi' contro il Lorient) rischia ora di essere travolto da undopo che la Liga, il maggiore campionato ...L'attaccante in contatto con ilper trovare un compromesso per rescindere il contratto.in quel del Paris Saint - Germain: secondo quanto riferisce El Chiringuito Tv, ci sarebbe un accordo in termini personali tra ...E solo un costantelungo una stagione potrebbe impedire aldi passeggiare per gli stadi francesi. Il programma della prima giornata: Venerdì 11 agosto - Nizza - Lilla; Sabato 12 agosto -...

Terremoto Psg, la Liga lo denuncia alla Commissione europea: il clamoroso motivo Corriere dello Sport

Il club parigino nel mirino della lega spagnola, che in una nota spiega i motivi della sua azione: tutti i dettagli ...(Adnkronos) - La Ligue 1 2023-2024 comincia e il copione, a prescindere dal calendario, è sempre lo stesso: tutti contro il Paris Saint Germain, destinato a dominare la classifica. Il campionato franc ...