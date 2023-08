Tennis | Wta Montreal | Swiatek-Pegula e Samsonova-Rybakina le semifinali

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023), 12 ago. - (Adnkronos) - Si sono definite le duedel Wta1000 die a giocarsi un posto in finale saranno la n.1 del mondo Igae la n.4 del ranking Jessicache in Canada si affronteranno per l'ottava volta in carriera con un bilancio che sin qui ha visto prevalere la polacca in ben 5 occasioni. Nell'altra metà del tabellone la sfida sarà invece tra Liudmilaed Elena. La n.1 del mondo ha faticato non poco prima di avere la meglio sull'americana Danielle Collins, superata solo al terzo set col punteggio di 6-3, 4-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Accompagnata da un servizio a corrente alterna,ha provato con la risposta ad entrare nel gioco della sua rivale per poi, innescato ...