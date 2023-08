Tennis | Atp Cincinnati | Sinner | Musetti | Berrettini e Sonego gli azzurri nel main draw

(Di sabato 12 agosto 2023), 12 ago. -(Adnkronos) - Sono stati sorteggiati tutti nella parte bassa del tabellone, quella presieduta da Novak Djokovic (vincitore del 2018 e nel 2020) i 4al via nel tabellone principale del “Western & Southern Open”, settimo ATP Masters 1000 in calendario, dotato di un montepremi di 6.600,000 che si disputa sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di, in Ohio (combined con un WTA 1000). Matteo, n.38 ATP, debutta contro il canadese Felix Auger Aliassime, n.12 del ranking e del seeding: il 27enne romano è in vantaggio per 4-1 nei precedenti ma il 22enne di Montreal si è imposto proprio nel match giocato a, negli ottavi dell'edizione del 2021. Il vincente di questo match troverebbe poi al secondo turno quello del derby francese tra Richard ...

Dopo aver vinto 14 partite consecutive, tra le quali la finale di Wimbledon, Carlos Alcaraz (1) tornato a conoscere l'amaro gusto della sconfitta. Lo spagnolo infatti stato battuto nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto da Tommy Paul (14), che si imposto con i parziali di 6 - 3 ...Non fortunato, in quanto ad accoppiamento, anche il toscano Lorenzo Musetti, numero 19 del mondo, che in caso di successo al primo turno sul britannico Daniel Evans, 21 del ranking, sempre ...... "Come ho detto nell'intervista in campo, non lo conosco benissimo, ma un po' sì ed è un personaggio molto speciale per il. Bello rivederlo. Il pubblico lo ama ed è bello vedere che può ...

Cincinnati, 12 ago. -(Adnkronos) – Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano di nuovo, ad un mese dalla finale di Wimbledon vinta dallo spagnolo, nel tabellone del ‘Western & Southern Open’, ...Cincinnati, 12 ago. - (Adnkronos) – Sono stati sorteggiati tutti nella parte bassa del tabellone, quella presieduta da Novak Djokovic (vincitore del 2018 e nel 2020) i 4 azzurri al via nel tabellone p ...