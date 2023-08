Tennis | A Cincinnati Cocciaretto nel main draw | 4 azzurre in quali

... settimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000)...Torna in campo Novak Djokovic (vincitore nel 2018 e nel 2020 a), assente dal circuito dalla finale persa a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, anche lui al via nel 1000 di. - foto ...Cercherò di esprimere il mio miglior. Si trattava della mia prima volta a Toronto e porterò con me l'amore del pubblico" . Alcaraz scenderà in campo ala prossima ...

ATP Cincinnati, tabellone: Sinner nel quarto di Djokovic, Berrettini l’azzurro più fortunato. Buon percorso per Alcaraz Ubitennis

In lotta per un posto nel main draw Trevisan, Paolini, Giorgi e Bronzetti.ROMA (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto è l'unica azzurra ammessa ...Cincinnati, 12 ago. -(Adnkronos) – Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano di nuovo, ad un mese dalla finale di Wimbledon vinta dallo spagnolo, nel tabellone del ‘Western & Southern Open’, ...