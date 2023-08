Temptation Island | Davide svela in che rapporti è oggi con Alessia

(Di sabato 12 agosto 2023)ha detto la sua nei giorni scorsi, ora are in che rapporto sonodopoL'articolo proviene da Novella 2000.

Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono stati due dei protagonisti assoluti dell'ultima edizione di. Un'edizione fortunatissima, conclusasi lo scorso 31 luglio tra sorprese e colpi di scena. Durante l'ultima puntata, i fidanzati e le fidanzate avevano rincontrato Filippo Bisciglia ...Dayane Mello, flirt con l'ex concorrente diEcco di chi si tratta Proprio alcuni mesi addietro l'ex vippona si è sfogata tramite i suoi canali social ufficiali per via di una ...Simone, infatti, è tra i modelli italiani più conosciuti ed è diventato popolare anche per la sua partecipazione alla versione Vip dinel 2018. Bonaccorsi aveva infatti partecipato ...

Temptation Island 10, Benedetta “ufficializza” la storia Daniele Isa e Chia

Perla e Igor di Temptation Island, hanno già interrotto la loro conoscenza Li avevamo lasciati solo una settimana fa insieme a Roma, per una reunion tra tentatori e fidanzate, li ritroviamo oggi deci ...Nelle ultime ore Mirko Brunetti, dopo la fine di Temptation Island, ha riposto a delle domande sull'ex fidanzata Perla Vatiero.