Temptation Island 2023 | clamoroso | Gabriela e Giuseppe si sono lasciati?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 12 agosto 2023) L’ultima edizione diha visto diverse coppie scoppiare, mentre altre hanno deciso di continuare a stare insieme nonostante i passi falsi. Tra tutti spiccano, i quali si erano detti inizialmente addio ma alla fine siriuniti. Anche dopo un mese dalla fine del reality dei sentimenti, i due hanno fatto sapere di essere felici e che la loro storia prosegue benissimo. Tuttavia, in questi giorni è arrivata la clamorosa voce secondo cui la coppia sarebbe tornata in crisi.si? Il tira e molla visto durante l’ultima edizione didoveva essere preso come un indizio ...