Tempesta d' amore | trame dal 13 al 19 agosto 2023 | colpo di fulmine per Yvonne

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 agosto 2023)Klee sarà tra le protagoniste della prossima settimana di programmazione did', come si evince dalledal 13 al 19. Intanto, Paul proverà a riavvicinarsi a Constanze con l'aiuto di Josie, la quale soffrirà in silenzio, mentre la von Thalheim, alla fine, non riuscirà a mettere da parte la guerra esplosa tra le loro famiglie. Poco dopo, Anna avrà un colloquio con Constanze e cercherà di trovare una soluzione per risolvere la questione. In seguito, André obbligherà Bettina a confessare di essersi avvicinata a lui solo per ottenere l'eredità di Eduard Winter. Tuttavia, la cuoca ribadirà a Konopka di essersi sinceramente innamorata di lui. Dal canto suo, Cornelia non riuscirà a chiedere perdono ad Ariane e la Kalenberg potrebbe denunciarla per ...