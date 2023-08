Tasse retroattive | sicuri di voler riconoscere allo Stato questo potere?

(Di sabato 12 agosto 2023) Immaginate per un momento di ricevere una lettera raccomandata postale con la quale il vostro comune di residenza vi comunica di avervi comminato mille euro di multa per avere attraversato gli incroci a semaforo verde. Il principio di non retroattività Immaginate anche che il comune vi chiarisca che la sanzione deriva dall’introduzione di una norma di legge varata dal Parlamento con la quale èdeliberato di invertire le indicazioni semaforiche e di applicare la modifica con effetto retroattivo. Lo scenario vi apparirebbe certamente tragicomico, non credereste ai vostri occhi, ma avreste,stesso tempo, una grande opportunità, quella di comprendere la funzione fondamentale, essenziale, ineliminabile, del principio di irretroattività delle norme giuridiche. La libertà consiste nella possibilità di scegliere consapevolmente le ...

1 - LA TASSA SULLE BANCHE TAPPA LA BOCCA A PD E GRILLINI Estratto dell'articolo di Maurizio Belpietro per 'la Verità' maurizio belpietro Da vecchio liberale non amo le. […] Dunque, non posso dire che mi piaccia il ...

Le banche italiane non sono scevre da critiche, ma sono anche quelle che sostengono le piccole imprese, il debito pubblico, la Borsa ...Dunque, dopo la sequela di provvedimenti che di liberale hanno ben poco, il Governo di destra si permette il lusso di violare i principi costituzionali, oltre a quelli del buon senso, introducendo dal ...