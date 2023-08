Tassazione extraprofitti banche | un prelievo che crea un serio danno reputazionale

... che non usa parola al miele nei confronti di Giorgia Meloni neanche quando attua politiche di 'sinistra': 'Perché non abbraccia la questione dellasugliSarebbe una ...Occorrerebbero interventi più decisi delladeglidelle banche, i margini per recuperare altre risorse e mettere più soldi in tasca ai lavoratori ed ai pensionati ci sono, ...Vedi Anche 'Tassa suglidelle banche Misura che arriva sotto l'ombrellone, sbagliata nei tempi e fatta male': Tridico attacca il governo Dicevamo: un provvedimento giusto, ma ancora ...

Tassazione e disciplina degli extraprofitti nel settore energetico Informazione Fiscale

Un giudizio netto e senza possibilità di appello. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è sonoramente bocciata da Massimo ...Su i titoli a Milano dopo l'intervento di Giorgetti. Salvini: fanno miliardi senza muovere un dito, doveroso redistribuire la ricchezza. Fi non ci sta. Conte: tassiamo altri settori ...