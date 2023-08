Taranto | neonato trovato vicino a un cassonetto I medici | “Sta bene” Rintracciata la madre | anche lei ora è in ospedale

(Di sabato 12 agosto 2023)e infermieri hanno chiamato il bimbo Lorenzo. L’ha scoperto una donna che stava buttando la spazzatura in centro. La mamma portata nel reparto di Ginecologia del Santissima Annunziata per le medicazioni post parto

Taranto, il neonato abbandonato vicino a un cassonetto di rifiuti: «Aveva ancora il cordone ombelicale» Open

Sarebbe una giovane donna straniera ma residente a Taranto la mamma del piccolo Lorenzo, il neonato abbandonato e ritrovato questa mattina a Taranto. La donna, intorno ai vent'anni ...Taranto, neonato trovato vicino a un cassonetto: sta bene. Chi lo ha lasciato lo ha messo in un posto in cui poteva essere visto facilmente.