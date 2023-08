Taranto | neonato di poche ore abbandonato ai cassonetti | trovata la mamma

ROMA - Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato ilche stamani intorno alle 7 è stato trovato a, in centro (via Pisanelli), accanto a un cassonetto dell'immondizia. Stando a quanto si apprende, il parto potrebbe risalire a un paio d'...'Ringrazio tutti gli operatori sanitari intervenuti questa mattina per salvare il- afferma Vito Gregorio Colacicco, direttore generale della Asl- Seguo personalmente e costantemente ...Orrendo abbandono atra i rifiuti, come finisce la storia La Asl diha comunicato che il, nonostante l'abbandono in strada, sta bene ed è in buone condizioni generali.

Taranto, il neonato abbandonato vicino a un cassonetto di rifiuti: «Aveva ancora il cordone ombelicale» Open

E' ricoverata nell'ospedale SS. Annunziata di Taranto la donna che questa mattina ha partorito, lasciando poi il neonato accanto ai cassonetti ingegnerizzati della raccolta differenziata in via ...La polizia intervenuta sul posto vicino al cassonetto dove è stato ritrovato il bambino abbandonato (Ansa Notizie.com) Il neonato era vicino a un cassonetto in pieno centro a Taranto, ed è stato ...