Talento cristallino e futuro assicurato | vi ricordate di Pepito Rossi? Cosa fa oggi l’ex attaccante di Parma e Fiorentina

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 12 agosto 2023) Un sinistro magico, tecnica da sudamericano e fiuto del gol, Peppeè stato il più grandeitaliano degli ultimi anni. Nato negli Stati Uniti, più precisamente a Teaneck (New Jersey), ma cresciuto a Clifton (New York), Giuseppeè figlio di Fernado e Cleonilde, due insegnanti di lingue trasferitisi negli USA per svolgere la propria professione. La passione per il calcio (il soccer per gli americani) gli viene trasmessa dal padre che negli USA lavorava anche come allenatore di calcio della squadra della sua scuola. Campione sfortunatissimo:faGiuseppe? – Ansa Foto – Grantennistoscana.itProprio Fernando capisce che il figlio ha unfuori dal comune e nel 1999 torna in Italia per farlo visionare dalle scuole calcio dei club più ...