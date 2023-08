Tabellone Masters 1000 Toronto 2023 | Sinner | Musetti | Berrettini e Sonego al via

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilcompleto e aggiornato deldi, primo dei due torneiche precedono l’ultimo slam stagionale, gli Us Open. Sul cemento canadese è Carlos Alcaraz, numero uno del mondo e recente vincitore di Wimbledon, a guidare il seeding. Assente invece Novak Djokovic che giocherà il torneo di Cincinnati in avvicinamento allo slam newyorkese. Quattro i tennisti italiani ai nastri di partenza: Jannik, Lorenzo, Matteoe Lorenzo(i primi due accreditati di una testa di serie). Ecco cosa ha riservato loro il sorteggio. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI ILCOMPLETO SEMIFINALI (12) Paul vs (7)De Minaur b. Davidovich Fokina 6-1 ...

Tabelloni A Cincinnati non va di scena solo il1000. Anche al circuito femminile toccherà tornare in campo per un altro torneo '1000' dopo ... G uida ildel Wta statunitense la numero ...Jannik Sinner ha una grossa occasione di vincere il primo1000 della carriera in quel dii Toronto. Immaginando di superare Gael Monfils, l'altoatesino ... Dall'altro lato delha perso ...È un1000, anch'esso un grande torneo. Quindi devo parlare con il mio team. Devo volare a ... Non credo che la Hopman Cup abbia avuto qualche effetto negativo su questo torneo ' Il...

Come cambia il tabellone di Sinner a Toronto senza Alcaraz e Medvedev Ora l’azzurro è il favorito OA Sport

L’altra testa di serie di questo lato è Vondrousova, fresca vincitrice di Wimbledon. L’altro ipotetico quarto di finale della parte alta è tra Elena Rybakina, quarta testa di serie, e Coco Gauff. A ...Con Alcaraz e Medvedev già eliminati ai quarti, Jannik Sinner questa notte ha la possibilità di raggiungere la sua terza finale in un Master 1000 ...