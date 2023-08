Susan | detenuta | si lascia morire di fame e di sete Al carcere di Torino sapevano | nessuno s' è mosso

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 agosto 2023) Era in cella da sola e videosorvegliata, a scoprire la morte un'agente. La rabbia dei garanti: "Non avvisati". L'avvocato: "Poca attenzione". Dopo poche ore, un altro suicidio sempre alle Vallette. L'allarme di Antigone: "In estate i gesti estremi aumentano"