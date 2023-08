Supplenze ATA 2023-24 | arrivano le prime convocazioni

(Di sabato 12 agosto 2023) Prendono il via le operazioni di attribuzione delleal personale ATA per l'anno scolastico-24. Dall'Ufficio scolastico di Rovigo le, in presenza, per il 31 agosto. L'articolo .

Docenti con contratto dibreve I 3 giorni di permesso retribuito in esame riguardano i ... aumenti di stipendio, formazione e posizioni economiche per. Tutte le novità [LO SPECIALE]...per rivedere il Regolamento delle(DM 430/2000), in particolare sulla valutazione di titoli e certificazioni in vista dell'apertura, per l'anno 2024, della graduatoria terza fascia...le graduatorie provvisorie24 mesi 2023/24. Alcuni Uffici hanno iniziato con la pubblicazione delle definitive. Le graduatorie di prima fascia vengono utilizzate per i ruoli e per le. ...

Supplenze ATA, in quali province ce ne sono di più Roma batte tutti, ecco i numeri provincia per provincia Orizzonte Scuola

I mancati pagamenti degli stipendi degli insegnanti precari sono una “eredità” della precedente legislatura: questo Governo sta lavorando per superarli ed entro fine agosto tutti gli stipendi dei doce ...I lavoratori della scuola non sono solo tra i meno pagati della pubblica amministrazione, ma in certi casi devono anche attendere mesi prima di vedersi assegnare i compensi. È il caso, quest’anno, dei ...