Supercoppa Germania | Dani Olmo rovina la festa Bayern per Kane

Esordio amaro per : il suo Bayern cade indicontro il Lipsia che cala il tris interamente firmato da Dani Olmo . La punta inglese entra in campo solo quindici minuti dopo l'inizio della ripresa, sul punteggio di doppio ...Henry Kane ha assistito dalla panchina alla serata d'oro di Dani Olmo, autore delle tre reti (a zero) che hanno consegnato al Lipsia la sua primadi. L'attaccante inglese, appena arrivato al Bayern dal Tottenham per 100 milioni di euro, ha trovato spazio solo al 19' della ripresa. Il suo ingresso è stato accolto dal boato ...24 Bayern - Lipsia ( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valevole per ladi. Si gioca all' Allianz Arena di Monaco di Baviera, arbitra il tedesco Dankert. Tuchel fa partire dalla panchina i nuovi acquisti Kim e Kane.di: Bayern - ...

Supercoppa di Germania Lipsia-Bayern dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, pronostico e ... Goal Italia

Tripletta di Dani Olmo, terzo trofeo nella storia del club controllato dalla Red Bull. L'attaccante inglese entra nella mezzora finale, l'ex Napoli gioca il secondo tempo. Ma per la squadra di Tuchel ...Primo titolo che si assegna in Germania tra due squadre ormai rivali: ecco tutte le informazioni su dove seguirla in tv e in streaming.