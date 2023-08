Supercoppa di Germania al Lipsia | Dani Olmo travolge il Bayern di Harry Kane

La partita Bayern Monaco - RB Lipsia di sabato 12 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per ladi2023 MONACO DI BAVIERA " Sabato 12 agosto all'Allianz Arena andrà in scena Bayern Monaco - RB Lipsia , gara valida per il primo trofeo dell'anno inovvero la...Commenta per primo Bayern - Lipsia ( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valevole per ladi. Si gioca all' Allianz Arena di Monaco di Baviera, arbitra il tedesco Dankert. Tuchel fa partire dalla panchina i nuovi acquisti Kim e Kane.di: Bayern - ...Il Bayern Monaco in campo questa sera contro il Lipsia, con in palio ladi. In panchina, a vedere i suoi compagni giocarsi il primo successo stagionale, ci sarà anche Harry Kane. L'attaccante infatti partirà dalla panchina, ma non è escluso che Tuchel ...

Supercoppa di Germania, Kim in panchina in Bayern-Lipsia: le formazioni ufficiali Tutto Napoli

Henry Kane ha assistito dalla panchina alla serata d'oro di Dani Olmo, autore delle tre reti (a zero) che hanno consegnato al Lipsia la sua prima Supercoppa di Germania. L'attaccante inglese, appena ...Bayern Monaco-Lipsia 0-3: una tripletta di Dani Olmo stende la squadra di Tuchel, consegnando agli uomini di Rose la Supercoppa di Germania ...