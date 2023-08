Superbonus 110% proroga confermata fino a Dicembre. Per chi e i nuovi requisiti per accesso

È entreta in gazzetta la conferma della proroga del% . Questa proroga è stata ufficialmente confermata fino al mese di Dicembre, grazie all'approvazione del recente Decreto Omnibus di Agosto 2023 . Questa decisione non solo offre un ...I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine, al termine di un'indagine che ha preso in esame i crediti fiscali generati dai lavori edili rientranti nel '% ', hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro finalizzato alla successiva confisca pari a circa 1,6 milioni euro. Gli accertamenti Le persone truffate sarebbero circa 500, ...I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine, al termine di un'indagine che ha preso in esame i crediti fiscali generati dai lavori edili rientranti nel "%", hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca, per il valore di circa 1,6 milioni euro, emesso dal Gip del locale Tribunale su ...

La Guardia di Finanza di Udine ha concluso un’indagine incentrata sui crediti fiscali legati al “Superbonus 110%” per lavori edili, con l’esecuzione di un sequestro preventivo del valore di circa 1,6 ...E' ufficiale la proroga del Superbonus 110% fino a Dicembre 2023. Vediamo per chi, i requisiti e l'ampliamento degli interventi.