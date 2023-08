Su quale poltrona sedeva | Bignami smaschera Schlein | il pd impazzisce

(Di sabato 12 agosto 2023) Una polemica violentissima è divampata, ieri, attorno a quello che ormai è diventato un dossier nazionale non soltanto sul piano della risposta governativa, ma anche nella dimensione politica, coinvolgendo il ruolo passato dinella giunta regionale dell'Emilia Romagna. Il tema, è, appunto, l'alluvione che di recente ha colpito quel territorio, strappando vite umane, devastando comunità cittadine ed attività economiche. Un siluro in direzione Nazareno è stato lanciato da Galeazzo, viceministro alle infrastrutture e deputato di FdI. «Quello che è avvenuto qui in Emilia Romagna- ha detto alludendo alla calamità, durante un evento di partito- non è solo frutto del clima. E' frutto di un ideologismo ambientalista di cui gli esponenti di ultima generazione del Pd rappresentano l'esempio di fulgida intelligenza e che trovano in Elly ...

