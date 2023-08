(Di sabato 12 agosto 2023) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Ricorre oggi il 79/mo anniversario dell'eccidio di S. Anna di, una delle stragi più sanguinose della Seconda guerra mondiale. Una pagina vergognosa della nostra storia che tutti gli italiani ricordano con lo stesso dolore e la stessa esecrazione. Onorare la memoria di quei bambini, di quelle donne e di quelli uomini è un nostro dovere affinchè talinon si ripetano in futuro". Così il presidente del Senato Ignazio La

... ha continuato Verona, con un riferimento al presidente del Senato Ignazio La, che aveva più ... Se qualcuno di loro si presentasse a Sant'Anna di, però, aggiunge: "Io metterei a loro a ...... ribadisce Maurizio Verona (Partito democratico) , il sindaco di Sant'Anna diche oggi non ... nemmeno troppo velata, al presidente del Senato Ignazio La, che ha più volte ha raccontato ...... ha continuato Verona, con un riferimento al presidente del Senato Ignazio La, che aveva più ... Se qualcuno di loro si presentasse a Sant'Anna di, però, aggiunge: "Io metterei a loro a ...

Stazzema: La Russa, 'onore a vittime per non ripetere simili tragedie' Il Dubbio

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Ricorre oggi il 79/mo anniversario dell’eccidio di S. Anna di Stazzema, una delle stragi più sanguinose della Seconda guerra mondiale. Una pagina vergognosa della nostra s ...No, non è una questione di colore politico, ribadisce Maurizio Verona (Partito democratico), il sindaco di Sant’Anna di Stazzema che oggi non ha invitato nessun esponente del governo alle celebrazioni ...