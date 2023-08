(Di sabato 12 agosto 2023) Il Cannibale si è presentato puntuale. Anzi, con ancora maggiore celerità rispetto all’inizio della scorsa stagione Il Cannibale si è presentato puntuale. Anzi, con ancora maggiore celerità rispetto all’anno scorso, quando da nuovo acquisto delsi presentò con una doppietta sul campo del West Ham nei primi 65 minuti, con acuto iniziale dagli undici metri al trentacinquesimo. Il Cannibale, of course, è Erlin. Che da re dei goleador in carica ieri ha fatto capire le intenzioni di riconfermarsi con un altro uno-due, stavolta in poco più di mezz’ora e con rete iniziale già al quarto. Un manifesto del gradi di preparazione specialistica della formazione di, con un corner indiretto, diversi passaggi a muovere la difesa del, palla in area, appoggio di testa di Rodri e sinistro al volo del ...

STATS – Burnley Manchester City 0-3: Haaland si stupisce di se stesso, Guardiola lo rimprovera Calcio News 24

