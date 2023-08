Stangata d' autunno | quanto peserà sulle famiglie Il dato choc

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 agosto 2023) Al ritorno dalle vacanze estive gli italiani dovranno fare i conti con il caro prezzi. L'aumento delle tariffe pesa sempre di più sul portafogli e gli scenari economici futuri non sembrano migliori. È in arrivo unad'in media pari a +1.601 euro a famiglia. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studiospese che attendono lea partire dal prossimo settembre fino a fine anno, prendendo in esame cinque voci: alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione. Su tale fronte i sindacati di categoria parlano già di aumenti medi del 10% su base annua, che porterebbero la spesa media per i testi scolastici a salire di circa 45 euro rispetto allo scorso anno, con un aggravio totale per la voce scuola pari a +95 euro a studente. Più caro anche spostarsi in auto: considerati i ...