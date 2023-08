Spritz Summer Party | casoncelli | grigliate e Balòch | il week-end in provincia

(Di sabato 12 agosto 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “” a Parre, la sagra del casoncello a Strozza, la grigliata alpina a Roncola San Bernardo, “Lèstrabù” a Gromo e la “Sagra del” a Zambla. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 12 e domenica 13 agosto. ALBINO – Ad Albino “Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce” ALZANO LOMBARDO – Ad Alzano concerto di Looking-up Quartet CASTIONE DELLA PRESOLANA – “Atmosfere”, a Dorga mostra di Serenella Oprandi CAVERNAGO – “Vette di luce”, al castello di Malpaga la mostra targata Accademia Carrara e Cai CAZZANO SANT’ANDREA – Mercatino agricolo Km 0 a Cazzano Sant’Andrea CENE – Apertura del parco paleontologico a Cene CLUSONE – A ...

Sabato 12 agosto si terrà la nuova edizione di "Party". L'appuntamento è al Pala Don Bosco per una serata all'insegna della musica e del divertimento. Pedrengo Da venerdì 11 a martedì

Sono numerose le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel fine-settimana da venerdì 11 a domenica 13 agosto