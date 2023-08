Sport in tv oggi sabato 12 agosto | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023)12ci aspetta una giornata ricca di. I Mondiali di ciclismo propongono la prova in linea riservata agli under 23 e le gare di cross country per la mountain bike. Si concludono i Mondiali di arrampicataiva e proseguono i Mondiali delle classi olimpiche di vela. Da non perdere gli ultimi quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con le semifinali del Masters 1000 di Toronto (ci sarà Jannik Sinner nella notte), ci sarà spazio anche per il terzo giro dei tornei di golf della settimana. Da seguire gli Europei di completo per l’equitazione, ma anche alcuni match validi per il primo turno della Coppa Italia di calcio e svariate amichevoli. Attenzione agli Europei Under 23 di nuoto e a Italia-Francia, semifinale degli ...