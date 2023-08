Spagna | di nuovo a secco la laguna permanente del Parco del Doñana in Andalucia “Ogni anno episodi più gravi di siccità estrema”

(Di sabato 12 agosto 2023) Per il secondoconsecutivo, lapiù grande delnazionale del, area protetta del sud delladichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, è rimasta completamente secca. Si concretizza così il pronostico delle scorse settimane del Consiglio Superiore per le Ricerche Scientifiche spagnolo (Csic), il massimo organismo pubblico nazionale in questo ambito. In una nota pubblicata da quest’ultimo, si legge che un prosciugamento completo delladi Santa Olalla per due estati consecutive è un fatto grave e del tutto inedito, visto che non si era mai verificato da quando esistono dati disponibili in merito, ovvero circa 50 anni. La situazione dellarappresenta un enorme rischio per la biodiversità connessa a ...

...5%), per vedere un posto(34,3%) e per ammirare il patrimonio artistico (30,5%). Inoltre il ... Provengono dae Francia i turisti che spendono di meno. Nel dettaglio, il 50,6% degli spagnoli ...La tournée internazionale proseguirà poi in ottobre con una tournée che farà tappa in, ...Sciambarruto per introdurre al percorso di ricerca e scrittura affrontato dal trio tarantino nel...L'indagato verrà processato inper reato a lui contestato.

Spagna, di nuovo a secco la laguna permanente del Parco del Doñana in Andalucia Il Fatto Quotidiano

Disney+ svela i nuovi piani di abbonamento. Dall'1 novembre arriva in Italia la nuova opzione 'Standard con pubblicità', in aggiunta a quelle 'Standard' e 'Premium'.«Stimiamo di raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato a fine anno», ha detto a MFF Paolo Montefusco, ceo del brand partecipato da Bassotto 2.0. Fissati per settembre l’ingresso in Spagna e per i ...