Sousa | «Mancano ancora una punta | due esterni | due centrocampisti | un centrale e un trequartista»

(Di sabato 12 agosto 2023) Il tecnico della Salernitana, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Ternana.si è lamentato del fatto che la rosanon è completa e di arrivare al match con la coperta cortissima. «Ho un numero ridotto di giocatori e sono obbligato a gestire con molta difficoltà un organico corto. Devo tenere al massimo tutti i giocatori in ottica Roma, purtroppo durante il ritiro non ho potuto gestire il minutaggio sul piano agonistico e domani accadrà la stessa cosa. Soprattutto in determinati ruoli. Sono settimane di rischio infortuni perché il volume aumenta, così come l’intensità. Domani sarà una partita competitiva, la responsabilità è nostra e so che anche il mio collega Lucarelli ha avuto qualche difficoltà nella costruzione della rosa. Hanno aggiunto qualità, conosco poco a ...

ha parlato anche del mercato e di una rosa che ad oggi è incompleta: "Le risposte riguardanti ... Cerchiamo di avere tutti fiducia,19 giorni".ancora tanti tasselli sulla scacchiera di mister, tra titolari e riserve. In questa fase si prova a far leva soprattutto sui prestiti. La società con cui si è maggiormente in contatto ...... la Bundesliga - e si attende che, almeno per un tempo, misterschieri la miglior formazione ... A ridosso dell'inizio della nuova stagione,all'appello pochi giocatori. Tra questi, ...

LIVE TMW - Salernitana, Sousa: "Mancano attaccante, esterni alti ... TUTTO mercato WEB

In attesa del campionato ecco la Coppa Italia, domani alle 17:45 la Salernitana affronterà allo stadio Arechi la Ternana. Come accaduto nelle amichevoli delle settimane scorse, anche ...Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani pomeriggio allo stadio Arechi tra i granata e la Ternana per la Coppa Italia ...