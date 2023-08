Sorpresi in possesso di cocaina | coppia incastrata dal fiuto di Luna

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProcede l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le sostanze stupefacenti di diverso genere. In tale contesto, un’altra indagine è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Mirabella Eclano, che nel pomeriggio di ieri ha portato all’arresto di unadi coniugi (lui 55enne, lei 52enne) di Luogosano, ritenuti responsabili di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” nonché “Resistenza a pubblico ufficiale”. Nel corso dell’attività eseguita dai Carabinieri, i due sono stati trovati indi 6 grammi di(già suddivisa in dosi) nonché di materiale vario utile al ...

... senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono statisulle dune a bivaccare sotto le tende. Uno di questi, è stato anche denunciato per spaccio, perché trovato in...Bloccato al termine di un inseguimento, è stato trovato indi 260 euro, parte dei quali ancora stretti in pugno, e di due dosi di hashish. La Volante ...dal fatto che i due uominia ...Sospetto confermato dal fatto che i due uominia confabulare, entrambi in sella a delle ... il fuggiasco, un tunisino di 25 anni con piccoli precedenti, è stato trovato indi 260 euro,...

Sorpresi in possesso di cocaina: coppia di coniugi arrestata dai carabinieri AvellinoToday

Questa volta non si contano danni o vandalismi. Questa volta li hanno colti sul fatto, i ragazzi che hanno pensato bene di scavalcare ed entrare nel parco della piscina comunale, per farsi un bel ...I carabinieri della stazione di Jolo sono intervenuti in via delle Scuole Vecchie. Decisive le segnalazioni di condòmini che hanno sentito rumori sospetti.