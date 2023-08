Sophie Codegoni e il terzo mesiversario di Celine | «Non esistono parole per esprimere la felicità»

Orrore contro. L'ex gieffina si gode le vacanze insieme al compagno Alessandro Basciano. Con loro la figlia Cèline, che ha da pochissimo ricevuto un vaccino. Proprio nel post Instagram in cui ...e Celine sotto attacco: Una situazione terribile, nota ex concorrente del GF Vip, si è trovata nel mirino di un odio virale sui social media, ...e Alessandro Basciano si stanno godendo la loro vita da neo genitori, dopo la nascita della figlia Cèline . Ma non mancano le critiche, anzi i pesanti attacchi da parte degli hater. ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il web esplode: è tempo ... 361 Magazine

Sophie Codegoni è al settimo cielo perchè sta festeggiando il terzo mesiversario della piccola Celine, la prima figlia nata dalla storia d'amore con Alessandro Basciano.I Basciagoni festeggiano i tre mesi di Cèline: festa anche sui social per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ...