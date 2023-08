“Sono 845€ di conto” | poi scoppia la rissa | cosa succede

(Di sabato 12 agosto 2023) Troppo poco aggiungere solo due euro alper un piattino condiviso, facciamo pagare 845 euro per gnocco fritto e tigelle!. È successo a Modena e dopo che i commensali hanno protestato, la titolare del ristorante ha deciso di scontare 260 euro. Nonostante il “sostanzioso” suna donna ha commentato: “Penso che sia un qualdi assurdo, avvertirò la finanza“. (continua) Leggi anche: Giacomo morto schiacciato dal grana: la lettera choc dei figli al funerale Leggi anche: Giuliacci, arriva la sentenza: quando finisce l’estate, ecco la datailper una cena a base di gnocco fritto Ci troviamo in un chiosco a Modena e un gruppo di 24 persone, di cui 13 adulti e 11 bambini, ha deciso di cenare tutti insieme e di consumare gnocchi fritti e tigelle. Al momento del caffè però, ciò ...

