Sondaggi politici Emg | due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni aggiornamento 12 AGOSTO

(Di sabato 12 agosto 2023) Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione (12) La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli. Dopo gli eventi della Romagna, dove ledella scorsa settimanaprovocato 15 morti, ora ilè che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio. Secondo gli ultimidi Emg per Agorà duesu tre, il 66%, temono di. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro chedicoinvolti in ...

Grandi manovre sono già in atto a Bruxelles, fra i gruppidell'Assemblea comunitaria, che ... Neifinora condotti, il partito conservatore al potere, 'Diritto e Giustizia', che ha come ...... coincise con la fine della fuga di Villavicencio, che sino all'altro ieri era secondo nei... Le priorità di Villavicencio era la lotta contro la corruzione dei, le cui campagne ......la costante voglia di destabilizzare Giorgia Meloni e di recuperare in questo modo margini... con coloro che, a detta deie degli esperti, non hanno alcuna possibilità numerica di ...

Sondaggi politici, Lorenzo Pregliasco: "La situazione assomiglia molto al risultato delle Politiche del 25 settembre" La7

Pier Silvio Berlusconi potrebbe accettare l'eredità politica del padre Un sondaggio mostra che la maggior parte degli elettori di Forza Italia è favorevole. Una presenza fisica di Pier Silvio garanti ...E se Pier Silvio Berlusconi accettasse davvero l’eredità politica del padre Un indizio c’è: la visibilità che le reti Mediaset hanno dato al sondaggio Winpoll ...