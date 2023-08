“Solo chiacchiere” Cacciari umilia Schlein | il vero asso del centrodestra

(Di sabato 12 agosto 2023) Un giudizio netto e senza possibilità di appello. La segretaria del Partito Democratico Ellyè sonoramente bocciata da Massimo, che ha rilasciato un'intervista a Libero sulla leader dem: “con non molto più che una normale retorica cerca di rimontare una disfatta culturale e politica di fronte all'ondata neoliberista di tutte le sinistre europee, che è cominciata con la caduta del Muro di Berlino, negli anni ‘90. Il compito che deve affrontare è immane. In questo Paese, oggi, come fa a qualificarsi una sinistra se le sue posizioni sonolutamente schiacciate su quelle atlantiche? A prescindere dal fatto se siano giuste o sbagliate, una forza di sinistra deve avere una politica estera propria. Sulle politiche sociali - affonda l'ex sindaco di Venezia - sono...

Pd, Cacciari asfalta Schlein: “Non fa politica, solo chiacchiere” Il Tempo

