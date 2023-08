SMCV Aperte le iscrizioni per la prima Passeggiata Podistica del Rione Sant’Agostino

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 12 agosto 2023) Santa Maria Capua Vetere. Domenica 3 settembre 2023 alle ore 8.30 è prevista la partenza dellaorganizzata nell’ambito dei Festeggiamenti del Santo Patrono deldella Città di Santa Maria Capua Vetere. Evento organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Camminatori Sportivi, l’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e patrocinato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere. É possibile iscriversi allatramite un form on-line oppure presso la Biblioteca Comunale Rionale di S. Agostino sita nell’area Penny Market in Via del Lavoro il sabato dalle 17 alle 19, maggiori informazioni sono disponibili nell’evento Facebook. Laè una delle novità di quest’anno che il ...