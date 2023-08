SmackDown 11 08 2023 Jey is out!

(Di sabato 12 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, SummerSlam è ormai alle spalle e soprattutto per quanto riguarda lo show blu ha lasciato delle questioni in sospeso. Una su tutte è quella con protagonista la Bloodline con Jimmy Uso che è costato il match al fratello Jey e darà le sue motivazioni. Questo e molto altro ci attende in questa puntata, ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Charlotte Flair vs Asuka (3,5 / 5) Un buon match per aprire la puntata, ma sulla qualità di Charlotte e Asuka non ci sono mai dubbi. Le due si danno battaglia non riuscendo a prevalere l’una sull’altra ma anzi la contesa si rivela essere piuttosto equilibrata. Quando la Queen sembra essere nel suo momento migliore ecco che risuona la musica di Iyo Sky, la nuova campionessa accompagnata da Bayley e Dakota Kai, passeggia a bordo ring. ...

