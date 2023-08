Sinner-Paul oggi in tv | orario preciso | programma sabato 12 agosto | streaming ATP Toronto 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) Nella seconda semifinale del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 didi tennis, in12, la testa di serie numero 7, l’azzurro Jannik, affronterà lo statunitense Tommy, numero 12 del seeding. LA DIRETTA LIVE DI, SEMIFINALE ATP, NON PRIMA DELL’1.30 Il match sarà il quarto ina partire dalle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma comunque inizierà non prima dell’1.30 ora italiana. Si tratterà del terzo confronto tra i due, che sono sull’1-1 nei precedenti, ma sarà la prima volta sul cemento:ha vinto sulla terra,sull’erba. Sarà ...

In seminfinale,affronterà lo statunitense Tommy, che a sorpresa sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6 - 3, 4 - 6, 6 - 3.raggiunge per la quinta volta ...Traci sono due precedenti : il bilancio è 1 - 1 con Jannik che ha vinto sulla terra di Madrid, mentre l'americano ha avuto la meglio sull'erba di Eastbourne. Il match è in programma ...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIsi sfideranno oggi, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, alle ore 01:30 . La diretta televisiva è affidata a Sky Sport , che ...

Sinner-Paul oggi in tv: orario preciso, programma, streaming ATP Toronto 2023 OA Sport

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Toronto, battendo nella notte il francese Gael Monfils in tre set ...(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale all’Atp Mastets 1000 di Toronto, in Canada. L’azzurro, testa di serie numero 8, nei quarti di finale batte il francese Gael Monfils per 6-4, 4-6, 6-3 dopo 2h2 ...