Sinner in semifinale agli Atp Toronto | il record che gli ha portato fortuna

(Di sabato 12 agosto 2023)(CANADA) - Jannikstacca il pass per ladel Masters 1000 di: il 21enne altoatesino ha battuto il francese Gael Monflis in tre set dopo una vera e propria batta, ...

TORONTO (CANADA) - Jannikstacca il pass per ladel Masters 1000 di Toronto : il 21enne altoatesino ha battuto il francese Gael Monflis in tre set dopo una vera e propria battaglia, durata quasi due ore e ...Jannikinall'Atp Mastets 1000 di Toronto, in Canada. L'azzurro, testa di serie numero 8, nei quarti di finale batte il francese Gael Monfils per 6 - 4, 4 - 6, 6 - 3 dopo 2h22 di battaglia. ...Guarda il meglio del mathc di Jannikcontro Gael Monfils ai quarti del 1000 di Toronto. Ecco i colpi più belli del match dell'azzurro, che affonterà ...

Toronto Atp: Sinner batte Monfils e accede alla semifinale Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Dopo due ore e 24 minuti di autentica lotta, Jannik Sinner ha avuto la la meglio sull’indomito Gael Monfils e ha ...TORONTO (CANADA) - Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Toronto: il 21enne altoatesino ha battuto il francese Gael Monflis in tre set dopo una vera e propria battaglia, d ...