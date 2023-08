Simona Ventura sposa Giovanni Terzi e svela | ' ' C’è una data ma…' '

prese in affidamento una bambina , Caterina . Ad oggi , quest'ultima è una ragazza di 17 anni, e la presentatrice TV è riuscita ad adottarla e a farla entrare nell'asse ereditario. ...e l'Unione Familiare Unica Famosa nel panorama televisivo italiano,è madre di tre figli: Niccolò e Giacomo Bettarini, avuti dal suo matrimonio con Stefano Bettarini, ...La conduttrice ha ripercorso l'iter famigliare e giuridico intrapreso per tutelare anche legalmente Caterina che oggi ha 17 ...

Simona Ventura ha rilasciato un'intervista a Grazia in cui ha voluto parlare anche della figlia adottiva, Caterina. La celebre conduttrice, oggi 58enne, ha parlato della ragazza, che attualmente ha 17 ..."Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando.