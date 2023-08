Si cercano Agenti di Polizia | il comune stilerà una graduatoria per le assunzioni | candidati in fretta

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 12 agosto 2023) Nuovo concorso perdi: scopriamo tutti i dettagli del bando, quali sono i requisiti, le modalità di selezione, come candidarsi ed entro quando. Una nuova selezione pubblica è stata indetta per creare unache consenta di avere personale disponibile all’assunzione nel ruolo di Agente dicon contratto a tempo determinato. Le mansioni da espletare saranno di presidio e vigilanza del territorio, prevenzione e repressione di condotte illecite a tutela dei cittadini e della sicurezza urbana, attività di supporto ed informazione alla popolazione, funzioni di comunità e di prossimità e guida di veicoli in dotazione per lo svolgimento del servizio. Il concorso prevedecon contratto a tempo determinato – ILoveTrading.itÈ stato ildi Castel ...