(Di sabato 12 agosto 2023)ilgiàEcco che cosa è successo in queste ore, clamoroso quanto segue. Incredibile quanto accaduto in queste ultime ore: i nerazzurri devono rinunciare momentaneamente alche avevano già concluso da tempo. Dopo l’uscita di uno dei maggiori flop degli ultimi anni e il contemporaneo arrivo della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'ha vinto 4 - 3, ma il nuovo portiere, atteso per due mesi, non è andato benissimo. Il ... Il tutto con un inizioper i nerazzurri: l'alba interista di Yann Sommer è stata da film horror: ...Wanda ha scelto di seguire l'ex bomber dell', ritrovando Istanbul e la Turchia, nonostante il ... È stato uno. La prima cosa che mi hanno detto è: "Non puoi salire su un aereo". Ed è stato ...Sui social il video del gol subito dall'ex portiere dell'ha fatto subito il giro. Il ... a questa roba qua loè troppo. Ovviamente se fa queste cose anche in campionato a settembre viene ...

Shock Inter, niente firma: salta il colpo già preso! Sgomento tra i tifosi Sport News.eu

Forti critiche alla gestione del sindaco Sala, parole forti che inquadrano la situazione relativa allo stadio del Milan.Marcus Thuram ha giocato una buona gara in Salisburgo-Inter pur non trovando lo spunto vincente. L’attaccante francese si è adattato al ruolo di punta centrale in coppia con Joaquin Correa. PROFILO DI ...