(Di sabato 12 agosto 2023) Chi è la vittima: non era alpinista, faceva loper salvare la madre Mohammad Hassan, un pakistano con tre figli, aveva intrapreso la spedizione sul K2 nonostante non avesse alcuna esperienza ...

L'atteggiamento avuto nei confronti di un alpinistaè stato descritto come discriminante in quanto, se fosse stato occidentale, sarebbe stato immediatamente salvato. Il medico alpinista ...Orrore in Pakistan,sul K2 e gli alpinisti lo scavalcano Jesalyn Harper, l'unico funzionario a tempo pieno per l'applicazione del codice per la piccola città agricola di Reedley, nella ...E' a quel punto che lo, Mohammad Hassan, si sarebbe sentito male perdendo i sensi e restando appeso alla corda. E' stata lanciata una raccolta fondi per sostenere la famiglia e in poche ore ...

Sherpa muore sul K2, alpinisti lo scavalcano per fare un record di salita: è polemica TGCOM

Sotto accusa l'alpinista norvegese Kristin Harila che si difende: "Fatto tutto il possibile". Ma la vittima Mohammad Hassan non aveva nemmeno i guanti per la difficile scalata: è caduto ed è morto ore ...Kristin Harila, una famosa scalatrice norvegese, è accusata di non avere prestato soccorso a un portatore morente: il 27 luglio lo ha superato con i suoi compagni di scalata per arrivare ...