Sfida Musk-Zuckerberg | ora spunta pure Parigi come location

Il bizzarro duello di arti marziali miste tra magnati, Zuckerburg contro, annunciato dal fondatore di Tesla e che sembrava potesse svolgersi forse già nel mese di agosto in una location storica ...'A me l'idea di un 'combattimento' tra Elone Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto. Potrebbe ...e sociali - per poter raccogliere questa'. Così ...vedi anchevs Zuck, il fight club miliardario che fa impazzire tutti FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Zuckerberge lancia il nuovo Twitter. Si chiamerà ...

Elon Musk contro Mark Zuckerberg, la sfida si farà «in Italia, in un luogo epico». L'ipotesi è Pompei Corriere della Sera

Né Roma né Pompei. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere la capitale parigina ad ospitare lo scontro tra il proprietario di Meta e quello di Tesla. Nel frattempo, Zuckerberg fa un passo indi ...Non c'è un luogo e adesso, a quanto pare, non c'è nemmeno una data certa. Il bizzarro duello di arti marziali miste tra magnati, Zuckerburg contro Musk, annunciato dal fondatore di Tesla e che ...