Servizi sociosanitari | l' Usl2 mette in stand by la gara

(Di sabato 12 agosto 2023) Laindetta dall'Usl Umbria 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno scorso, aveva sollevato fin da subito diverse perplessità. Ad esplicitarle erano stati, in primis, ...

In stand - by la gara per l'affidamento deidisposta dall'Usl Umbria 2. Mentre il dibattito continua a tenere banco sul territorio regionale - risalgono solo a ieri (venerdì 11 agosto), infatti, le ultime note critiche ...Non si placa il dibattito sulla gara d'appalto per iindetta dall'Usl Umbria 2. A pochi giorni dalle puntualizzazioni dei vertici dell'azienda sanitaria locale, infatti, a riaprire la questione sono i sindacati. Per Fp Cgil, ...... ossia di attività ein aziende agricole, modulate sulla base delle capacità e delle ... attività, esperienze, tempo, ai distretti sociali eper la collaborazione nelle attività ...

Servizi sociosanitari, Usl 2 ferma la gara. Legacoop e sindacati ... Umbria 24 News

Fino a febbraio 2024 l’Assegno unico e universale (Auu) sarà garantito anche ai nuclei familiari che non hanno più diritto al reddito di cittadinanza. Ecco cosa cambia dopo l’introduzione del nuovo As ...La deliberazione del Policlinico Tor Vergata, capofila della procedura concorsuale. Intanto però nel Lazio mancano medici ed infermieri, i sindacati in pressing sulla Regione per nuove assunzioni ...