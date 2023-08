(Di sabato 12 agosto 2023) Leonardoè pronto ad approdare in una squadra a parametro. Una occasione importante per rilanciarsi dopo un periodo non facile. In casa Juventus continua a tenere banco la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... riveste nodale importanza l'attività di prevenzione, ancor prima di quella repressiva,... I militari dell'Arma a seguito di unadi accertamenti, approfondimenti investigativi e grazie al ...... riveste nodale importanza l'attività di prevenzione, ancor prima di quella repressiva,... I militari dell'Arma a seguito di unadi accertamenti, approfondimenti investigativi e grazie al ...A Locarno l'Iran è apparso anche in un'altra opera concredenziali per la vittoria finale. ... per allora, le rivendicazioni siano giunte a una. Adesso toccherà a Venezia restare con il ...

Serie A: svolta improvvisa, Bonucci a zero Calciomercatonews.com

Una rescissione che quasi certamente porterà Leonardo Bonucci a resta in Serie A in questo calciomercato. Squadre come Lazio, Roma e magari lo stesso Monza sono da tempo sulle tracce del centrale e ...E' proprio grazie al Real Madrid che potrebbe arrivare una mossa da parte del club spagnolo che vuole scippare al club di Serie A un altro campione ...