Se soltanto smettessi di fare l’aristocratico e l’altezzoso

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 agosto 2023) “La demistificazione non serve più. La gente è confusa, ha bisogno di risposte. Tu potresti dargliele sedi”. A parlare è Andrea Di Consoli, massimo lucano vivente e inoltre autore Rai, in un ristorante della sua Rotonda, parco del Pollino. Che la gente sia confusa lo so bene, purtroppo le mie risposte non sarebbero gradite, provengono quasi tutte dal Decalogo e la gente il Decalogo lo odia… E la smetterei anche, di, ma proprio non mi riesce, soffro di un grave complesso di superiorità. Dopo pranzo Di Consoli parte per Moliterno dove presenterà Franco Arminio, il poeta che raduna le genti appenniniche perché dà risposte, o perché le genti appenniniche, meno scettiche di me, credono che le dia. Io ...