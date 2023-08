Scoperti 4 Kg di Marijuana in un Rudere e Piante da oltre un metro e mezzo!

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 12 agosto 2023) Pescara - Un giovane è stato arrestato dalle forze dell'ordine a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caso è emerso quando i carabinieri della Stazione di Lettomanoppello, in collaborazione con il NOR della Compagnia di Popoli, hanno scoperto una quantità significativa dinascosta in unsituato nelle immediate vicinanze della residenza del giovane. Ledi cannabis, ben 24 al totale, avevano raggiunto un'altezza di circa une mezzo e si trovavano in piena fase di infiorescenza, in procinto di essiccazione. Complessivamente, il peso dellesequestrate ammontava a circa 4 kg. L'operazione è stata eseguita dopo giorni di servizi di osservazione durante i quali i carabinieri avevano notato ...