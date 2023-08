Scontro frontale sulla statale 106 in Calabria | un morto

(Di sabato 12 agosto 2023) Une tre feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte106 a Crotone. Due vetture, una Lancia Musa e una Nissan, si sono scontrate frontalmente, per cause in ...

totale fra Nordio e i pm anti Renzi I l ministero della Giustizia avvia un procedimento ...della Giustizia Carlo Nordio chiede - con una mossa che lo pone in rotta di collisionecon l'...Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 a Crotone. Due vetture, una Lancia Musa e una Nissan, si sono scontrate frontalmente, per cause in ......della Giustizia Carlo Nordio chiede - con una mossa che lo pone in rotta di collisionecon ... Renzi è impegnato da tempo in unofuribondo con gli inquirenti che accusa di essersi ...

Cinque feriti in uno scontro frontale tra due auto LinkOristano

Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 a Crotone. (ANSA) ...Incidente frontale tra un minivan con a bordo un gruppo di turisti e un’auto ad Agrigento in via Crispi. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, solo tanta paura. Sul posto sono intervenuti i ...