Scontro auto-moto nella notte a Trescore | muore 31enne

(Di sabato 12 agosto 2023). Tragedia della stradatarda serata di venerdì a. Poco dopo le 23 un grave incidente ha funestato la via Nazionale nel centro della cittadina della Valcavallina: un giovane ha perso la vita nello scontra tra unae unacicletta. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 con unamedica, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso dello sfortunato. Nell’incidente è rimasta ferita una ragazza di 25 anni: soccorsa, è stata trasportata in amblanza della Soreu all’ospedale Bolognini di Serate in condizioni che non sembrano gravi. Per verificare e ricostruire la dinamica dellosi sono portati in via Nazionale anche i carabinieri di Bergamo. Seguono aggiornamenti