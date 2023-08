Scivola dal materassino e annega nel lago di Como

(Di sabato 12 agosto 2023) AGI - È mortoto un uomo peruviano di 32 anni. Originario di Carugo, in provincia di, l'uomo si trovava a Oliveto Lario (Lecco) per trascorrere una giornata sul ramo lecchese deldito dal, l'uomo non è più riemerso. Vani i tentativi di rianimarlo dopo che i soccorritori sono riusciti a recuperare il suo corpo a quasi venti metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lecco, oltre che ambulanza e vigili del fuoco.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane - che pare non sapesse nuotare - era in acqua con alcuni connazionali, fra cui il fratello e la compagna, quando è scivolato...materassino e annega . I soccorsi . Tragedia al lago di Como. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di sabato 12 agosto nel ramo lecchese del lago di Como, a Onno , frazione di ...Un'escursionista di 35 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio, nel territorio del comune di Barni. La donna ha chiesto aiuto dopo essere scivolata per una trentina di metri sul Monte Castel di Leves, ...

