Schiene dritte e mal di conformismo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 12 agosto 2023) Niente da fare: con l’avanzare dell’età, prima o poi, arriva il mal di schiena. Stufa di sopportare il peso di un corpo non sempre curato e rispettato, la schiena si stufa e comincia a dolere. Fin qui, stiamo scoprendo l’acqua calda. Ma l’interrogativo che mi pongo e vi pongo è un altro: non stiamo un po’ esagerando con la propensione a stare rispettosamente chini di fronte a certi modelli di vita che, poniamo pure inconsapevolmente, ci vengono imposti? Perfetti incompetenti Se iniziassimo la nostra disamina sulle cause di questo diffusosociale chiedendo a chi vorrebbe imporci un qualsiasi dato comportamento quale autorità egli abbia per farlo, probabilmente già potremmo escludere una bella fetta di “virtuosi” tra quelli che passano la giornata (guadagnandoci pure) a vietarci questo o quello perché sarebbe anti-ecologico, socialmente sconveniente ...