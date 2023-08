Scene da un matrimonio | le anticipazioni di sabato 12 agosto

(Di sabato 12 agosto 2023)12, alle ore 14.10 su Canale 5, su Canale 5 nuovo appuntamento con la terza edizione di “da un” Anna Tatangelo racconta le nozze di Rosa e Pasquale ad Acerra, in provincia di Napoli. Rosa e Pasquale si sono incontrati nel 2017, in una giornata al mare organizzata da una comitiva di amici comuni. Vivono ad Acerra e lavorano entrambi nella scuola. Rosa ha perso entrambi i genitori: la madre quando aveva solo 7 anni, il padre recentemente, nel luglio del 2021. Si sposeranno presso la Chiesa Sant’Alfonso Maria dei Liguori e festeggeranno con 150 invitati in una meravigliosa villa. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Una simpatica esperienza immersiva in cui a intervallare la chiacchierata sul mangiare ai tempi dei Della Rovere, con focus sul faraonicotra due illustri signori del tempo, saranno...... specie dopo l'apparente miglioramento di Susanna e ilcon Niko celebrato in ospedale. ... Nell'episodio di giovedì 17 agosto si potranno rivedere tutte lepiù belle tra Otello e la sua ...Per cui ha aggiunto nuoved'amore e ha dichiarato in diretta su Rai1: Simona Izzo è certa: 'Le fondamenta del miosono forti' Non ha raccontato soltanto un simpatico aneddoto sul suo ...

Scene da un Matrimonio, oggi la nuova puntata con Rosa e Pasquale ad Acerra La Gazzetta dello Sport

Scene da un matrimonio, il programma di Canale 5 con Anna Tatangelo. Anticipazioni su Rosa e Pasquale di Acerra, coppia di oggi, sabato 12 agosto 2023.Indice dei contenuti1 Scene da un matrimonio 12 agosto, chi sono i protagonisti2 La storia d’amore di Rosa e Pasquale3 Scene da un matrimonio 12 agosto, la festa in una meravigliosa villa Condividi su ...